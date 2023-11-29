МИД: Москва надеется на возвращение Японии к принципам добрососедства с Россией

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва надеется на возвращение Японии к принципам добрососедства и взаимного сотрудничества в отношениях с Российской Федерацией.

Об этом он сообщил во время приёма с японским послом Тоёхису Кодзуки по случаю завершения его дипломатической миссии, говорится в опубликованном на сайте дипведомства заявлении.

Указывается, что со стороны России также было выражено сожаление по поводу курса, который Токио проводит под давлением Вашингтона.

«Была высказана надежда на то, что официальный Токио осознаёт пагубность этой линии, противоречащей его собственным национальным интересам, и вернётся к принципам добрососедства и взаимовыгодного партнёрства в отношениях с Россией», — говорится в сообщении.

Ранее МИД уведомил Японию о завершении действия соглашения о партнёрстве в сфере сокращения ядерного оружия.