Москва уведомила Токио о прекращении соглашения о сокращении ядерного оружия

МИД России уведомил Японию о завершении действия двустороннего соглашения о партнёрстве в сфере сокращения ядерного оружия, говорится в заявлении дипведомства.

Сообщается, что 21 ноября МИД уведомил Токио о намерении прекратить соответствующий договор от 13 октября 1993 года.

В дипведомстве подчеркнули, что японское правительство ведёт откровенную антироссийскую политику, поэтому Москва считает невозможным продолжение взаимодействия.

«Соглашение прекратит своё действие по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 года», — сказано в заявлении.

Ранее в Госдепе сообщили, что США кооперируются с Японией по вопросу санкций против России.