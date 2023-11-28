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Москва уведомила Токио о прекращении соглашения о сокращении ядерного оружия

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МИД России уведомил Японию о завершении действия двустороннего соглашения о партнёрстве в сфере сокращения ядерного оружия, говорится в заявлении дипведомства.
Москва уведомила Токио о прекращении соглашения о сокращении ядерного оружия
  • Gettyimages.ru
  • © ASKA

Сообщается, что 21 ноября МИД уведомил Токио о намерении прекратить соответствующий договор от 13 октября 1993 года.

В дипведомстве подчеркнули, что японское правительство ведёт откровенную антироссийскую политику, поэтому Москва считает невозможным продолжение взаимодействия.

«Соглашение прекратит своё действие по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 года», — сказано в заявлении.

Ранее в Госдепе сообщили, что США кооперируются с Японией по вопросу санкций против России.

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