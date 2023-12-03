Венгрия увидела в отказе в выезде Порошенко неготовность Украины к членству в ЕС

Решение Киева не выпускать за границу экс-президента Украины Петра Порошенко в очередной раз указывает на неготовность Киева к членству в Евросоюзе.

Об этом заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач.

«Подобные новостные сообщения и эти политические чистки являются ещё одним свидетельством того, что Украина ещё не готова к членству в Европейском союзе», — говорится в сообщении.

Также Ковач заявил, что Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины.

Ранее СБУ рекомендовала Верховной раде не выпускать бывшего президента Петра Порошенко с Украины на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Кроме того, в Politico заявили, что премьер-министр Виктор Орбан может обрушить надежды лидеров ЕС на дальнейшую поддержку Киева.