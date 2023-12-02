Замглавы ЕК Юрова: ЕС сложно убедить граждан в необходимости помощи Киеву
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В интервью французской газете Le Monde она сказала, что в «долгосрочной перспективе ясно», что Украина якобы должна выиграть в конфликте с Россией, а также присоединиться к Евросоюзу.
«Однако эти стратегические дебаты о будущем Украины и об отношениях между ЕС и Россией необходимы, главы государств и правительств должны их провести», — добавила Юрова.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует.