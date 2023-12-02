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Замглавы ЕК Юрова: ЕС сложно убедить граждан в необходимости помощи Киеву

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Замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что странам Европы стало сложнее убедить жителей в необходимости поддерживать Украину.
Замглавы ЕК Юрова: ЕС сложно убедить граждан в необходимости помощи Киеву
  • AP
  • © Virginia Mayo

В интервью французской газете Le Monde она сказала, что в «долгосрочной перспективе ясно», что Украина якобы должна выиграть в конфликте с Россией, а также присоединиться к Евросоюзу.

«Однако эти стратегические дебаты о будущем Украины и об отношениях между ЕС и Россией необходимы, главы государств и правительств должны их провести», — добавила Юрова.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует.

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