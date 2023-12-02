Владимир Зеленский лжёт, утверждая, что Крым ждёт возвращения в состав Украины, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» глава региона Сергей Аксёнов.

«Это всё популизм, враньё и ложь», — цитирует его РИА Новости.

При этом Аксёнов добавил, что Крым ждёт, когда пленного Зеленского привезут на полуостров, «будут возить и показывать».

Ранее Зеленский заявил, что «вернуть» Донбасс для Украины будет сложнее, чем Крым.

Также сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол заявил, что Украина уже не вернёт «контроль» над Крымом.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.