Сенатор от Республиканской партии Рэндал Пол заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, что Украина уже не вернёт «контроль» над Крымом.

«Физически я просто не вижу способа, которым они когда-либо смогут вытеснить русских... из восточной Украины, и я не вижу способа вернуть Крым», — сказал Пол.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что «вернуть» Донбасс будет сложнее, чем Крым.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.