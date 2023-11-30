Зеленский: «вернуть» Донбасс будет сложнее, чем Крым

Владимир Зеленский заявил, что «вернуть» Донбасс для Украины будет сложнее, чем Крым.

«Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми», — приводит РИА Новости его слова.

Зеленский подчеркнул, что вернуть территории, если люди не хотят, будет очень сложно.

«Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что... десять лет были постоянные боевые действия», — сказал он.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

В сентябре 2022 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.