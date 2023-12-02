Reuters: США, Британия и ЕС давят на некоторые страны из-за санкций против России

США, ЕС и Великобритания оказывают давление на некоторые страны, чьи суда якобы могут заниматься перевозкой российской нефти в обход западных санкций.

Об этом пишет агентство Reuters.

Речь идёт о Либерии, Маршалловых Островах и Панаме.

По данным агентства, Вашингтон, Лондон и ЕС хотят убедиться, что перечисленные страны не перевозят нефть из России, продаваемую по ценам выше предельных.

Ранее Минфин США расширил антироссийские санкции на три компании и три танкера.

Также США хотят добиться сокращения нефтегазовых доходов России вдвое к 2030 году.