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WAFA: Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в Газу через КПП «Рафах»

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Израиль запретил въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП «Рафах».

Об этом пишет WAFA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины.

«Израиль проинформировал нас о запрете въезда грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП «Рафах» до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сочла бы целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал негативным возобновление военных действий в Газе.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал процесс перемирия между Израилем и ХАМАС результативным.

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