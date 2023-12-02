WAFA: Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в Газу через КПП «Рафах»

Израиль запретил въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП «Рафах».

Об этом пишет WAFA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины.

«Израиль проинформировал нас о запрете въезда грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП «Рафах» до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сочла бы целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал негативным возобновление военных действий в Газе.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал процесс перемирия между Израилем и ХАМАС результативным.