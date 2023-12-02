WAFA: Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в Газу через КПП «Рафах»
Об этом пишет WAFA со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины.
«Израиль проинформировал нас о запрете въезда грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП «Рафах» до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сочла бы целесообразным продление гуманитарной паузы в секторе Газа.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал негативным возобновление военных действий в Газе.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал процесс перемирия между Израилем и ХАМАС результативным.