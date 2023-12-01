Песков: Россия сочла бы целесообразным продление гумпаузы в секторе Газа
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«Мы, конечно, предпочли бы видеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы. Нам казалось бы, что это было бы более целесообразно», — сказал Песков.
Он указал на необходимость продления такой паузы на фоне гуманитарной катастрофы, происходящей в секторе Газа.
Ранее армия Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в секторе Газа.
Позднее израильские военные призвали жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах, который расположен на границе с Египтом.