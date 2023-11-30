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Госдеп: Блинкен назвал процесс перемирия между Израилем и ХАМАС результативным

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Процесс перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС даёт результаты. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госдеп: Блинкен назвал процесс перемирия между Израилем и ХАМАС результативным
  • AP

Как сообщили в госдепартаменте США, Блинкен перед началом официальной встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом отметил, что США надеются на продолжение этого процесса.

«За последнюю неделю мы стали свидетелями очень позитивного развития событий: заложники возвращаются домой, воссоединяются со своими семьями, и это должно продолжаться и сегодня», — отметил он.

Госсекретарь США добавил, что это также позволило в значительной мере нарастить объём поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что перемирие будет продлеваться, пока ХАМАС выпускает заложников.

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