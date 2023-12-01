Редакция Bild уволила корреспондента за помощь в создании книги о России
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Руководство газеты узнало, что Хельфрихт помогал в написании этой книги основному автору — бывшему главе Дрезденского оперного бала Хансу-Иоахиму Фрею. Книга вышла в 2018 году.
Сам Хельфрихт работал старшим корреспондентом Bild в Дрездене. Журналист не проинформировал редакцию об участии в проекте «и никогда бы не получил разрешение на это», потому что «подобному мировоззрению нет места в Bild», утверждает таблоид.
В марте 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Bild.