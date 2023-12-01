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Редакция Bild уволила корреспондента за помощь в создании книги о России

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Редакция немецкого таблоида Bild уволила своего старшего корреспондента Юргена Хельфрихта за то, что он участвовал в создании книги «Научиться любить Россию», так как этому мировоззрению «нет места» в газете.
Редакция Bild уволила корреспондента за помощь в создании книги о России
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Руководство газеты узнало, что Хельфрихт помогал в написании этой книги основному автору — бывшему главе Дрезденского оперного бала Хансу-Иоахиму Фрею. Книга вышла в 2018 году.

Сам Хельфрихт работал старшим корреспондентом Bild в Дрездене. Журналист не проинформировал редакцию об участии в проекте «и никогда бы не получил разрешение на это», потому что «подобному мировоззрению нет места в Bild», утверждает таблоид.

В марте 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Bild.

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