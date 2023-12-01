WSJ: Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие ещё на один день
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.
«Израиль и ХАМАС в четверг договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день», — говорится в публикации.
Отмечается, что в рамках перемирия могут быть освобождены ещё десять заложников, в основном женщины и дети.
Ранее в AFP заявили, что движение ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем.
Также группа из шести освобождённых в Газе заложников прибыла в Израиль.