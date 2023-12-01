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WSJ: Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие ещё на один день

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Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие ещё на один день.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

«Израиль и ХАМАС в четверг договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день», — говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках перемирия могут быть освобождены ещё десять заложников, в основном женщины и дети.

Ранее в AFP заявили, что движение ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем.

Также группа из шести освобождённых в Газе заложников прибыла в Израиль.

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