ЦАХАЛ: группа из шести освобождённых в Газе заложников прибыла в Израиль
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Отмечается, что позднее группу направят на базу Хацерим, где они пройдут первичный медицинский осмотр.
«Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их в больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — говорится в сообщении.
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС освободило ещё шесть заложников.
Также сообщалось, что движение ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем.