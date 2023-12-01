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ЦАХАЛ: группа из шести освобождённых в Газе заложников прибыла в Израиль

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Израильские военные приняли группу из шести человек, находившихся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Сейчас они находятся на израильской территории.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что позднее группу направят на базу Хацерим, где они пройдут первичный медицинский осмотр.

«Военнослужащие Армии обороны Израиля продолжат сопровождать их в больницы, где они воссоединятся со своими семьями», — говорится в сообщении.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС освободило ещё шесть заложников.

Также сообщалось, что движение ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем.

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