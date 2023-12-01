AFP: движение ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем
Об этом информирует AFP, передаёт РИА Новости.
«Посредники прилагают активные усилия, которые в настоящее время продолжаются, чтобы добиться дополнительного дня перемирия, а затем работать над его продлением ещё на несколько дней», — говорится в сообщении.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают постоянное прекращение огня в Газе.
Также посол Израиля в России Александр Бен Цви отметил, что Израиль будет продлевать перемирие, пока ХАМАС выпускает заложников.