AFP: движение ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем

ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем.

Об этом информирует AFP, передаёт РИА Новости.

«Посредники прилагают активные усилия, которые в настоящее время продолжаются, чтобы добиться дополнительного дня перемирия, а затем работать над его продлением ещё на несколько дней», — говорится в сообщении.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают постоянное прекращение огня в Газе.

Также посол Израиля в России Александр Бен Цви отметил, что Израиль будет продлевать перемирие, пока ХАМАС выпускает заложников.