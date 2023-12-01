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AFP: движение ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем

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ХАМАС готово продлить перемирие в конфликте с Израилем.

Об этом информирует AFP, передаёт РИА Новости.

«Посредники прилагают активные усилия, которые в настоящее время продолжаются, чтобы добиться дополнительного дня перемирия, а затем работать над его продлением ещё на несколько дней», — говорится в сообщении.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают постоянное прекращение огня в Газе.

Также посол Израиля в России Александр Бен Цви отметил, что Израиль будет продлевать перемирие, пока ХАМАС выпускает заложников.

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