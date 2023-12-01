Совфед: Россия не инициировала разрыв связей и готова возобновить их

Россия ни с кем не обрывала связи, Москва готова в любой момент их возобновить на сбалансированной, взаимовыгодной и справедливой основе.

С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в КНР Андрей Денисов.

«Мы всё-таки часть мира, и мы, с нашей стороны, связи ни с кем не обрывали», — цитирует его РИА Новости.

По словам Денисова, связи обрывали и отменяли «с нами, но не мы».

«Мы в любой момент готовы их возобновить, разумеется, на сбалансированной, взаимовыгодной и справедливой основе», — добавил первый зампредседателя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии.

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