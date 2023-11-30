Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии

Российская сторона с сожалением констатирует, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что примерно через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а её перспективы остаются неясными», — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявлял, что Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ещё можно попытаться спасти от Запада, который пытается использовать её в своих интересах.