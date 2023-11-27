Лавров заявил, что ОБСЕ ещё можно спасти от влияния Запада

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ещё можно попытаться спасти от Запада, который пытается использовать её в своих интересах.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он рассказал, что Совет Европы и ОБСЕ задумывались как площадки для общеевропейского диалога, однако Запад пытается использовать их в интересах «своей эгоистической политики».

«ОБСЕ ещё можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики», — заявил Лавров.

Ранее стало известно, что власти Северной Македонии временно сняли запрет на пролёты российских самолётов из-за визита Лаврова в Скопье для участия во встрече в рамках ОБСЕ.