Лавров заявил, что ОБСЕ ещё можно спасти от влияния Запада
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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он рассказал, что Совет Европы и ОБСЕ задумывались как площадки для общеевропейского диалога, однако Запад пытается использовать их в интересах «своей эгоистической политики».
«ОБСЕ ещё можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики», — заявил Лавров.
Ранее стало известно, что власти Северной Македонии временно сняли запрет на пролёты российских самолётов из-за визита Лаврова в Скопье для участия во встрече в рамках ОБСЕ.