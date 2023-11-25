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Северная Македония открыла небо для самолёта Лаврова

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Власти Северной Македонии временно сняли запрет на пролёты российских самолётов из-за визита главы МИД России Сергея Лаврова для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.

«Правительство приняло дополнение к решению о введении ограничительных мер в отношении деятельности Российской Федерации, которое ограничивает доступ воздушных судов Российской Федерации», — говорится в сообщении правительства.

В соответствии с дополнением ведомства имеют возможность принять решение о выдаче разрешения на пролёт и посадку российского самолёта на время проведения СМИД в период с 29 ноября по 1 декабря 2023 года.

Ранее министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг выступил за то, чтобы Лавров прибыл в Скопье в Северной Македонии для участия в СМИД ОБСЕ.

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