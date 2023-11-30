Источник RT: убитая в Турции россиянка ранее пыталась вытащить мужа из тюрьмы

Россиянка, убитая в Турции, предположительно, бывшим мужем, в годы их брака продала квартиру и машину, пытаясь вытащить его из тюрьмы, сообщил RT источник, близкий к семье.

По имеющимся данным, Андрей Куслевич в 2016 году сел в тюрьму после кражи у украинского олигарха бриллианта в Монако. Сначала он отбывал срок там, потом его экстрадировали в Россию.

«Она потратила очень много сил и нервов. Постоянно искала ему адвокатов, боролась. Пришлось продать квартиру, она продала своё авто и купила попроще, чтобы найти деньги на его защиту», — заявил собеседник.

Родные Ирины Двизовой рассказали, что именно она была в семье кормильцем, а у Андрея не было больших денег. Мать женщины не была в восторге от этого брака и относилась к зятю настороженно.

Близкие россиянки называют её бывшего супруга жестоким человеком и отмечают, что он «устраивал скандалы».

28 ноября газета Habertürk сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции. После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой, оказалась моделью.

Сын гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы. Подозреваемый находится в базе розыска МВД, речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.