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RT: возможный убийца россиянки в Бодруме похитил с её виллы сейф

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Предполагаемый убийца россиянки в Бодруме похитил с её виллы сейф с драгоценностями, золотом, деньгами и часами за 4 млн рублей.
RT: возможный убийца россиянки в Бодруме похитил с её виллы сейф
  • Gettyimages.ru

Об этом RT рассказал источник в окружении Ирины Двизовой.

Он выразил уверенность, что к преступлению причастен второй муж женщины — Андрей Куслевич, с которым она не могла поделить общего пятилетнего ребёнка.

По данным семьи россиянки, мужчина даже не стал вскрывать сейф, а увёз его целиком.

Родные Двизовой убеждены, что Куслевич целенаправленно ехал убивать бывшую жену и 15-летнюю падчерицу. Они со ссылкой на турецкую полицию сообщили RT, что на входной двери виллы был взломан замок.

«То есть он не ехал на разговор, не пытался как-то решить вопрос с ребёнком, зверскому убийству не предшествовала какая-то ссора. Он пришёл ночью убивать их», — заявили они.

Газета Habertürk ранее сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции. После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой, оказалась моделью.

Сын гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы. Подозреваемый находится в базе розыска МВД, речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.

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