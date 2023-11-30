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Посол: отношения России и КНР уникальны, поскольку не являются военным союзом

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Посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что межгосударственные отношения России и Китая остаются уникальными по формату, поскольку не являются военно-политическим союзом.

По его словам, по степени и глубине доверительности, эффективности и гибкости они даже превосходят традиционные блоковые формы взаимодействия прошлого.

«Без преувеличения можно сказать, что то, что сегодня Россия и Китай выстроили в своих связях, является образцом для взаимоотношений крупных мировых держав в XXI веке», — цитирует Моргулова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Приморье будет сотрудничать с Китаем в сфере агротехнологий.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России и Китаю важно обмениваться лучшими образовательными практиками, чтобы вместе создавать передовые отрасли и инновации.

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