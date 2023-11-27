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Приморье будет сотрудничать с Китаем в сфере агротехнологий

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Приморский край и Китай договорились о сотрудничестве в развитии образования в области сельского хозяйства и агротехнологий.
Приморье будет сотрудничать с Китаем в сфере агротехнологий
  • AP

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что в рамках соглашения между Министерством профессионального образования и занятости населения Приморья и делегацией из Китая создадут международную мастерскую на базе Уссурийского агропромышленного колледжа.

Также стороны договорились об организации стажировок для студентов и преподавателей обоих государств.

Ранее сообщалось, что делегация Иркутской области обсудила совместные проекты с представителями КНР.

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