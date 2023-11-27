Приморье будет сотрудничать с Китаем в сфере агротехнологий
- AP
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Отмечается, что в рамках соглашения между Министерством профессионального образования и занятости населения Приморья и делегацией из Китая создадут международную мастерскую на базе Уссурийского агропромышленного колледжа.
Также стороны договорились об организации стажировок для студентов и преподавателей обоих государств.
Ранее сообщалось, что делегация Иркутской области обсудила совместные проекты с представителями КНР.