Делегация Иркутской области обсудила совместные проекты с представителями КНР
- AP
Об этом сообщает newizv.ru.
«Договорились сегодня, что сформируем рабочую группу, в следующем году проведём ряд встреч. Кроме того, по договорённости с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Владимировичем Моргуловым, в апреле проведём Дни Иркутской области на площадке Торгового представительства и посольства, расскажем про регион и инвестиционные проекты», — заявил губернатор Игорь Кобзев.
Со своей стороны, министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун рассказала, что к работе планируется подключить Корпорацию развития Иркутской области и другие институты развития Приангарья.
Кроме того, делегация провела встречу с представителями Торгово-промышленной палаты Китая.
Ранее сообщалось, что Ульяновская область и Китай будут сотрудничать в сфере культуры.