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Делегация Иркутской области обсудила совместные проекты с представителями КНР

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В Пекине делегация Иркутской области обсудила совместные проекты с молодёжным комитетом Государственной федерации промышленности и торговли КНР.
Делегация Иркутской области обсудила совместные проекты с представителями КНР
  • AP

Об этом сообщает newizv.ru.

«Договорились сегодня, что сформируем рабочую группу, в следующем году проведём ряд встреч. Кроме того, по договорённости с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Владимировичем Моргуловым, в апреле проведём Дни Иркутской области на площадке Торгового представительства и посольства, расскажем про регион и инвестиционные проекты», — заявил губернатор Игорь Кобзев.

Со своей стороны, министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун рассказала, что к работе планируется подключить Корпорацию развития Иркутской области и другие институты развития Приангарья.

Кроме того, делегация провела встречу с представителями Торгово-промышленной палаты Китая.

Ранее сообщалось, что Ульяновская область и Китай будут сотрудничать в сфере культуры.

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