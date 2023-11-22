Делегация Иркутской области обсудила совместные проекты с представителями КНР

В Пекине делегация Иркутской области обсудила совместные проекты с молодёжным комитетом Государственной федерации промышленности и торговли КНР.

Об этом сообщает newizv.ru.

«Договорились сегодня, что сформируем рабочую группу, в следующем году проведём ряд встреч. Кроме того, по договорённости с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНР Игорем Владимировичем Моргуловым, в апреле проведём Дни Иркутской области на площадке Торгового представительства и посольства, расскажем про регион и инвестиционные проекты», — заявил губернатор Игорь Кобзев.

Со своей стороны, министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун рассказала, что к работе планируется подключить Корпорацию развития Иркутской области и другие институты развития Приангарья.

Кроме того, делегация провела встречу с представителями Торгово-промышленной палаты Китая.

Ранее сообщалось, что Ульяновская область и Китай будут сотрудничать в сфере культуры.