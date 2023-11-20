Ульяновская область и Китай будут сотрудничать в сфере культуры
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Отмечается, что многолетние взаимоотношения сторон будут продолжены в направлениях туризма, образования, производства.
Заместитель председателя комитета народной дружбы Лю Цифэн рассказал, что жители КНР хорошо знакомы с русским искусством, в том числе с литературой, музыкой и живописью.
Также он предложил организовать обмен художественными выставками и музыкальными коллективами.
На музыкальный фестиваль 2024 года в провинции Хунань отправятся ульяновские артисты.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет сотрудничать с китайскими строителями и архитекторами.