Ульяновская область и Китай будут сотрудничать в сфере культуры

Представители Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области провели встречу с делегацией из Китая по вопросам сотрудничества в сфере культуры.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Отмечается, что многолетние взаимоотношения сторон будут продолжены в направлениях туризма, образования, производства.

Заместитель председателя комитета народной дружбы Лю Цифэн рассказал, что жители КНР хорошо знакомы с русским искусством, в том числе с литературой, музыкой и живописью.

Также он предложил организовать обмен художественными выставками и музыкальными коллективами.

На музыкальный фестиваль 2024 года в провинции Хунань отправятся ульяновские артисты.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет сотрудничать с китайскими строителями и архитекторами.