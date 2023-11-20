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Ульяновская область и Китай будут сотрудничать в сфере культуры

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Представители Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области провели встречу с делегацией из Китая по вопросам сотрудничества в сфере культуры.
Ульяновская область и Китай будут сотрудничать в сфере культуры
  • Gettyimages.ru
  • © Terry Vine

Об этом сообщает mosaica.ru.

Отмечается, что многолетние взаимоотношения сторон будут продолжены в направлениях туризма, образования, производства.

Заместитель председателя комитета народной дружбы Лю Цифэн рассказал, что жители КНР хорошо знакомы с русским искусством, в том числе с литературой, музыкой и живописью.

Также он предложил организовать обмен художественными выставками и музыкальными коллективами.

На музыкальный фестиваль 2024 года в провинции Хунань отправятся ульяновские артисты.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет сотрудничать с китайскими строителями и архитекторами.

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