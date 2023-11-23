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Володин: России и Китаю важно обмениваться практиками в образовании

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что России и Китаю важно обмениваться лучшими образовательными практиками, чтобы вместе создавать передовые отрасли и инновации.

Об этом он рассказал на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами Нанкинского университета, изучающими русский язык.

«Нам важно обмениваться опытом, лучшими практиками, чтобы идти вместе вперёд, создавая передовые отрасли и инновации», —  приводит слова Володина РИА Новости.

Ранее Володин передал председателю КНР Си Цзиньпину добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай готов вместе с Россией углублять двусторонние отношения.

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