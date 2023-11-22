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Спикер Госдумы Володин передал Си Цзиньпину добрые пожелания от Путина

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин передал председателю КНР Си Цзиньпину добрые пожелания от президента России Владимира Путина.
Спикер Госдумы Володин передал Си Цзиньпину добрые пожелания от Путина
  • РИА Новости

«Прежде всего хочу вам передать тёплые слова от нашего президента, добрые пожелания Владимира Владимировича Путина», — сказал Володин на встрече с лидером КНР.

Как подчеркнул парламентарий, Россия и Китай являются не только стратегическими партнёрами, но и друзьями благодаря отношениям Путина и Си Цзиньпина.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что отношения Пекина и Москвы прошли через испытания стремительными изменениями международной обстановки.

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