Спикер Госдумы Володин передал Си Цзиньпину добрые пожелания от Путина
- РИА Новости
«Прежде всего хочу вам передать тёплые слова от нашего президента, добрые пожелания Владимира Владимировича Путина», — сказал Володин на встрече с лидером КНР.
Как подчеркнул парламентарий, Россия и Китай являются не только стратегическими партнёрами, но и друзьями благодаря отношениям Путина и Си Цзиньпина.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что отношения Пекина и Москвы прошли через испытания стремительными изменениями международной обстановки.