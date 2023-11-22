Спикер Госдумы Володин передал Си Цзиньпину добрые пожелания от Путина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин передал председателю КНР Си Цзиньпину добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

«Прежде всего хочу вам передать тёплые слова от нашего президента, добрые пожелания Владимира Владимировича Путина», — сказал Володин на встрече с лидером КНР.

Как подчеркнул парламентарий, Россия и Китай являются не только стратегическими партнёрами, но и друзьями благодаря отношениям Путина и Си Цзиньпина.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что отношения Пекина и Москвы прошли через испытания стремительными изменениями международной обстановки.