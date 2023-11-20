Си Цзиньпин заявил, что отношения России и КНР выдержали испытание трудностями

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Пекина и Москвы прошли через испытания стремительными изменениями международной обстановки.

Он подчеркнул, что мир вступил в новый период турбулентности и преобразований.

«Китайско-российские отношения выдержали испытания стремительными изменениями международной обстановки», — приводит ТАСС слова китайского лидера в приветствии участникам X Диалога «Единой России» и Коммунистической партии Китая.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что стратегическое партнёрство России и КНР находится на беспрецедентно высоком уровне.