RT в Telegram
Подпишись

Путин: стратегическое партнёрство России и КНР — на беспрецедентно высоком уровне

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что стратегическое партнёрство России и КНР находится на беспрецедентно высоком уровне.
Путин: стратегическое партнёрство России и КНР — на беспрецедентно высоком уровне
  • kremlin.ru

Об этом говорится в приветственной телеграмме Путина к участникам диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая», которая опубликована на сайте Кремля.

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнёрства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что на двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур российская и китайская стороны координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить