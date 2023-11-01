Посол Китая Чжан Ханьхуэй рассказал о перспективах сотрудничества КНР и России

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал о перспективах двустороннего сотрудничества.

«С января по сентябрь этого года товарооборот между Китаем и Россией достиг $176,416 млрд, увеличившись на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что цель в $200 млрд товарооборота, поставленная главами двух государств, будет достигнута досрочно», — пишет Чжан Ханьхуэй в своей статье для kp.ru.

Как отметил дипломат, Россия и Китай, будучи постоянными членами Совбеза ООН и крупнейшими мировыми державами, тесно сотрудничают на международной арене.

«Китай и Россия решительно выступают против всех форм гегемонии и политики грубой силы, придерживаются подлинной многосторонности, содействуют многополярности мира и демократизации международных отношений, прилагают усилия для формирования Сообщества единой судьбы человечества», — говорится в статье.

Чжан Ханьхуэй добавил, что Китай «намерен идти рука об руку» с Россией, консолидировать мощные силы для защиты международной справедливости, достижения солидарности и развития.

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