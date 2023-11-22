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Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией углублять двусторонние отношения

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Китайская Народная Республика готова вместе с Россией работать над углублением двусторонних отношений. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией углублять двусторонние отношения
  • РИА Новости

Как этом говорится в материале, опубликованном на сайте Госдумы. Выступая 22 ноября на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран характеризуются вечным добрососедством, а также всеобъемлющим стратегическим взаимовыгодным сотрудничеством.

Он также отметил, что Россия и КНР вместе смогут «придать больше стабилизирующей силы во имя процветания стабильности во всём мире». 

Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР поддержит работу России в роли председателя БРИКС в 2024 году.

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