Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией углублять двусторонние отношения
- РИА Новости
Как этом говорится в материале, опубликованном на сайте Госдумы. Выступая 22 ноября на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран характеризуются вечным добрососедством, а также всеобъемлющим стратегическим взаимовыгодным сотрудничеством.
Он также отметил, что Россия и КНР вместе смогут «придать больше стабилизирующей силы во имя процветания стабильности во всём мире».
Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР поддержит работу России в роли председателя БРИКС в 2024 году.