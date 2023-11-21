RT в Telegram
Подпишись

Си Цзиньпин: КНР поддержит работу России в роли председателя БРИКС в 2024 году

Короткая ссылка
Китай и другие члены БРИКС собираются поддержать председательство России в организации в будущем году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин: КНР поддержит работу России в роли председателя БРИКС в 2024 году
  • Gettyimages.ru

В рамках внеочередного онлайн-саммита БРИКС по Ближнему Востоку он отметил, что Пекин готов работать со всеми членами для поддержки работы России, передаёт ТАСС.

Си Цзиньпин добавил, что таким образом объединение готово создать новую эпоху сотрудничества БРИКС.

Онлайн-саммит БРИКС посвящён ситуации в секторе Газа. В нём участвует президент России Владимир Путин и другие лидеры стран — членов объединения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить