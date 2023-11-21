Си Цзиньпин: КНР поддержит работу России в роли председателя БРИКС в 2024 году

Китай и другие члены БРИКС собираются поддержать председательство России в организации в будущем году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

В рамках внеочередного онлайн-саммита БРИКС по Ближнему Востоку он отметил, что Пекин готов работать со всеми членами для поддержки работы России, передаёт ТАСС.

Си Цзиньпин добавил, что таким образом объединение готово создать новую эпоху сотрудничества БРИКС.

Онлайн-саммит БРИКС посвящён ситуации в секторе Газа. В нём участвует президент России Владимир Путин и другие лидеры стран — членов объединения.