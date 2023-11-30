Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции ради нерасширения войны

Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции в его экономику в обмен на отказ от расширения конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС в регионе.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, данное предложение делалось как напрямую, так и через различных посредников.

При этом отмечается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в настоящий момент сосредоточен на деэскалации отношений с Ираном.

Ранее Иран потребовал от МУС остановить действия Израиля в секторе Газа.

Также в МИД Саудовской Аравии заявили, что действия Израиля в Газе нельзя назвать самообороной.

При этом ряд арабских стран выступил против нефтяного эмбарго в отношении Израиля.