Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции ради нерасширения войны
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, данное предложение делалось как напрямую, так и через различных посредников.
При этом отмечается, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в настоящий момент сосредоточен на деэскалации отношений с Ираном.
Ранее Иран потребовал от МУС остановить действия Израиля в секторе Газа.
Также в МИД Саудовской Аравии заявили, что действия Израиля в Газе нельзя назвать самообороной.
При этом ряд арабских стран выступил против нефтяного эмбарго в отношении Израиля.