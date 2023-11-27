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Ряд арабских стран выступил против нефтяного эмбарго в отношении Израиля

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Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, а также Марокко и Бахрейн на саммитах Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества (ОИС) по ситуации в секторе Газе не поддержали идеи нефтяного эмбарго и замораживания отношений с Израилем.
Ряд арабских стран выступил против нефтяного эмбарго в отношении Израиля
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

Как пишет издание, Израиль с населением около 10 млн человек добился успеха в своих угрозах «в адрес лидеров арабских стран, почти все из которых богаты нефтью и население которых достигает 500 млн человек».

«Предложение, включавшее такие статьи, как нефтяное эмбарго, запрет на заход израильских самолётов в воздушное пространство арабских стран и замораживание всех отношений, было отвергнуто Объединёнными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Марокко и Бахрейном», — отмечается в материале.

Газета обвинила лидеров соответствующих стран в желании отмолчаться по поводу геноцида в секторе Газа.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульманские страны прекратить поставлять Израилю нефть и продовольствие.

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