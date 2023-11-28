Иран потребовал от МУС остановить действия Израиля в секторе Газа

Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обратился в Международный уголовный суд (МУС) с требованием остановить действия Израиля в секторе Газа.

В своём обращении на имя председателя МУС Петра Хофманьского и прокурора международного органа уголовной юстиции Карима Ахмада Хана глава МИД Ирана указал на необходимость ускорения разбирательства по делу о недавних преступлениях в Газе, передаёт ТАСС.

«Варварские бомбардировки сектора Газа и вторжение Израиля на территорию анклава, в результате которых погибли более 14 тыс. мирных граждан, а не менее 32 тыс. получили ранения, являются примерами военных преступлений. Их следует рассматривать как преступления против человечности и акты геноцида», — указывается в обращении.

Ранее о необходимости прекращения огня в секторе Газа высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.