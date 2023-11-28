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Захарова заявила о необходимости прекращения огня в секторе Газа

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT о необходимости прекращения огня в секторе Газа.
Захарова заявила о необходимости прекращения огня в секторе Газа
  • РИА Новости

«Необходимо подчёркивать принципиальную позицию России, и к нам присоединилось большинство стран мира — так называемое глобальное большинство — в необходимости перемирия, прекращения огня и решения срочно гуманитарных вопросов», — отметила она.

По её словам, эту позицию блокировали США и Британия как в полемике, так и в Совбезе ООН. 

Захарова также отметила, что недавнее объявление гуманитарных пауз в анклаве — большой шаг вперёд.

«Ужасающая статистика требовала принятия срочных мер», — добавила она.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа.

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