Полиция Турции расследует убийство двух россиянок в Бодруме

Турецкая полиция подтвердила факт убийства двух россиянок в Бодруме, возбуждено уголовное дело, заявило Генеральное консульство России в Анталье. Дипломаты находятся в контакте с местными правоохранительными органами.

«Подозреваемым является бывший супруг убитой россиянки, который, по предварительным данным, вместе с их малолетним ребёнком покинул территорию Турции», — сообщило консульство.

Газета Habertürk ранее сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодрум в Турции. После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой, оказалась моделью.

Сын гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы. Подозреваемый находится в базе розыска МВД, речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.