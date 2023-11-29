Небензя: палестинцы для Запада — это люди второго сорта

Палестинцы для Запада являются людьми второго сорта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«За эти недели стал очевидным один крайне неприглядный факт: для Запада палестинцы — это люди второго сорта, в защите интересов которых он попросту не заинтересован», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Небензи, в этом заключается главная причина проблем, с которыми Совбез ООН сталкивается при поиске решений.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что западные государства, за исключением Испании, не показывают готовность содействовать урегулированию ситуации в секторе Газа.

Журналисты BBC обвинили корпорацию в двойных стандартах при освещении палестино-израильского конфликта. В своём письме они попросили не называть их имён и рассказали, что термины «резня» и «зверства» им можно использовать только в рассказах о ХАМАС, «изображая группировку единственным виновником насилия в регионе».