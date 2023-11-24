Журналисты BBC обвинили корпорацию в двойных стандартах при освещении конфликта в Газе
- AP
- © Mohammed Dahman
Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на обращение восьми журналистов, которые работают на британскую телерадиокомпанию.
Вещатель подробно рассказывает о страданиях израильтян и почти никогда не говорит о палестинцах, сообщают журналисты.
По их словам, нападение ХАМАС на Израиль — «ужасное и разрушительное», но оно «не оправдывает неизбирательное убийство тысяч палестинских гражданских лиц».
Как сообщает Al Jazeera, представитель корпорации отверг обвинения и заявил, что они всегда освещали истории пострадавших с обеих сторон.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что эскалация палестино-израильского конфликта обнажила двойные стандарты Запада.