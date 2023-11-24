Журналисты BBC обвинили корпорацию в двойных стандартах при освещении конфликта в Газе

Журналисты BBC обвинили корпорацию в двойных стандартах при освещении палестино-израильского конфликта. В своём письме они попросили не называть их имён и рассказали, что термины «резня» и «зверства» им можно использовать только в рассказах о ХАМАС, «изображая группировку единственным виновником насилия в регионе».

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на обращение восьми журналистов, которые работают на британскую телерадиокомпанию.

Вещатель подробно рассказывает о страданиях израильтян и почти никогда не говорит о палестинцах, сообщают журналисты.

По их словам, нападение ХАМАС на Израиль — «ужасное и разрушительное», но оно «не оправдывает неизбирательное убийство тысяч палестинских гражданских лиц».

Как сообщает Al Jazeera, представитель корпорации отверг обвинения и заявил, что они всегда освещали истории пострадавших с обеих сторон.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что эскалация палестино-израильского конфликта обнажила двойные стандарты Запада.