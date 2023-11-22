Эрдоган: Запад не показывает готовность содействовать урегулированию в Газе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные государства, за исключением Испании, не показывают готовность содействовать урегулированию ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за исключением одной страны на Западе нет никого, кто бы взялся за решение данной проблемы.

«Почти все европейские страны хранят молчание по этому вопросу... Только в Испании ситуация развивается в положительном направлении», — считает Эрдоган.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес выразил уверенность, что ответ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на атаку палестинского движения ХАМАС является ошибочным и несоразмерным.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об уничтожении свыше 40% жилых зданий в секторе Газа.