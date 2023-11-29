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Ульянов высмеял отказ Швеции участвовать в конференции о запрете ядерного оружия

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Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высмеял отказ Швеции от участия во второй Конференции государств — участников Договора о запрещении ядерного оружия.
Ульянов высмеял отказ Швеции участвовать в конференции о запрете ядерного оружия
  • Gettyimages.ru

Шведская сторона ранее объяснила своё решение тем, что Договор «несовместим с членством в НАТО».

«Стокгольм пока не является членом альянса, но заявил о пересмотре своей политики», — заявил Ульянов.

Ранее глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон выступил с призывом ускорить вступление страны в НАТО.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём впоследствии сообщил, что власти Турции ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО в течение нескольких недель.

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