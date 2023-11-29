Ульянов высмеял отказ Швеции участвовать в конференции о запрете ядерного оружия
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Шведская сторона ранее объяснила своё решение тем, что Договор «несовместим с членством в НАТО».
«Стокгольм пока не является членом альянса, но заявил о пересмотре своей политики», — заявил Ульянов.
Ранее глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон выступил с призывом ускорить вступление страны в НАТО.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём впоследствии сообщил, что власти Турции ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО в течение нескольких недель.