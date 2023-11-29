МИД Швеции: Анкара вскоре ратифицирует заявку Стокгольма на вступление в НАТО
- РИА Новости
Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.
Билльстрём рассказал о двусторонней встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
«Он заявил, что, как он ожидает, ратификация состоится в ближайшие недели», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон выступил с призывом ускорить вступление страны в НАТО.
16 ноября комиссия турецкого парламента по иностранным делам приняла решение отложить вынесение на обсуждение протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.