МИД Швеции: Анкара вскоре ратифицирует заявку Стокгольма на вступление в НАТО

Власти Турции ратифицируют заявку Швеции на вступление в НАТО в течение нескольких недель.

Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём.

Билльстрём рассказал о двусторонней встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Он заявил, что, как он ожидает, ратификация состоится в ближайшие недели», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Министерства обороны Швеции Пол Йонсон выступил с призывом ускорить вступление страны в НАТО.

16 ноября комиссия турецкого парламента по иностранным делам приняла решение отложить вынесение на обсуждение протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.