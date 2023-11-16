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Турция перенесла обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО

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Комиссия турецкого парламента по иностранным делам приняла решение отложить вынесение на обсуждение протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс (НАТО).
Турция перенесла обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО
  • AP
  • © Yves Herman

Как сообщил турецкий телеканал NTV, председателем комиссии 16 ноября выступил вице-президент Турции Фуат Октай. В повестке дня значилось обсуждение семи международных соглашений, а также протокола о ратификации вступления Швеции в НАТО.

По данным телеканала, решение по этому вопросу так и не было принято. В ближайшее время должен быть назначен новый день встречи. В случае, если заявку ратифицируют, протокол будет внесён в повестку дня пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО.

Ранее появилась информация, что Венгрия не готова ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

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