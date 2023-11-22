Министр обороны Швеции Йонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о необходимости ускорить процесс вступления страны в Североатлантический альянс.

Слова шведского министра приводит газета The Guardian.

«Швеция должна стать полноправным членом военного альянса НАТО «как можно быстрее», — сказал Джонсон.

Он выразил уверенность, что Турция и Венгрия в конечном итоге ратифицируют заявку Швеции на членство в альянсе.

Однако при этом Йонсон отметил, что не может назвать сроки завершения этого процесса.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер усомнился в необходимости поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.