G7 предложила ХАМАС освободить всех заложников без предварительных условий

Страны Группы семи (G7) предложили отпустить удерживаемых в зоне палестино-израильского конфликта заложников.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи.

«Мы, G7, призываем незамедлительно и без каких-либо условий освободить всех заложников», — говорится в документе.

Ранее представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил, что движение ХАМАС освободило очередную группу заложников, схваченных в плен в Израиле.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Армия обороны Израиля намерена продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников.