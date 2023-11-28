Нетаньяху: ЦАХАЛ продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников.

Об этом израильский премьер сказал в интервью телеканалу Welt.

Как заявил Нетаньяху, в рамках договорённостей сначала должны быть освобождены женщины и дети, а затем иностранные граждане.

«После того как это произойдёт, мы продолжим боевые действия», — цитирует его ТАСС.

Нетаньяху добавил, что Израиль намерен полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС.

Ранее стало известно, что перемирие в секторе Газа продлили ещё на два дня.

Нетаньяху заявил, что Израиль положительно оценивает возможность продления паузы в секторе Газа для освобождения дополнительных десяти заложников в день.