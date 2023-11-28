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Нетаньяху: ЦАХАЛ продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена продолжить боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников.
Нетаньяху: ЦАХАЛ продолжит боевые действия в Газе после освобождения заложников
  • AFP
  • © Ahikam SERI

Об этом израильский премьер сказал в интервью телеканалу Welt.

Как заявил Нетаньяху, в рамках договорённостей сначала должны быть освобождены женщины и дети, а затем иностранные граждане.

«После того как это произойдёт, мы продолжим боевые действия», — цитирует его ТАСС.

Нетаньяху добавил, что Израиль намерен полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС.

Ранее стало известно, что перемирие в секторе Газа продлили ещё на два дня.

Нетаньяху заявил, что Израиль положительно оценивает возможность продления паузы в секторе Газа для освобождения дополнительных десяти заложников в день.

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