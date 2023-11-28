Пентагон признал, что КНДР вывела на орбиту спутник

Американское Министерство обороны признало, что КНДР действительно вывела на орбиту спутник. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Нам известно, что он был выведен на орбиту и что для этого были применены технологии баллистических ракет», — цитирует его ТАСС.

В КНДР ранее сообщили, что разведывательный спутник сделал снимки Белого дома, Пентагона и авианосцев Соединённых Штатов на военно-морской базе в Норфолке.

Пентагон не подтвердил эти данные.

Аппарат «Маллигён-1» был выведен на орбиту 21 ноября. Постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что запуск разведывательного спутника был спровоцирован дестабилизацией ситуации в регионе, которая создаётся безрассудными действиями США и их сторонников.