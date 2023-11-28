МИД Катара: ХАМАС отпустит 20 израильских заложников за два дня

Палестинское движение ХАМАС за два дня гуманитарного перемирия отпустит 20 израильских заложников, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

«В течение двух дополнительных дней перемирия на свободу будут отпущены 20 израильских заложников, список тех, кто будет освобождён во вторник, был передан сторонам конфликта», — цитирует его РИА Новости.

При этом то, сколько ещё заложников останется в анклаве, неизвестно.

По словам аль-Ансари, за четыре дня перемирия на свободу из сектора Газа вышли 69 человек, в том числе 50 израильских заложников в рамках договорённости по обмену, а также 150 палестинских узников из израильских тюрем.

Он добавил, что договорённость об обмене заложниками разделили на три этапа. Первый предусматривает освобождение женщин и детей, второй — мужчин из числа гражданских лиц, а третий — военных.

Ранее стало известно, что перемирие в секторе Газа продлили ещё на два дня.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль положительно оценивает возможность продления паузы в секторе Газа для освобождения дополнительных десяти заложников в день.

По данным МИД Катара, среди заложников, которых освободило ХАМАС, шесть граждан Аргентины, трое французов и два немца.