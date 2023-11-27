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Среди освобождённых ХАМАС заложников есть граждане Аргентины, Франции и Германии

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Среди заложников, которых освободило ХАМАС, шесть граждан Аргентины, трое французов и два немца, сообщил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

По его словам, эти люди переданы Красному Кресту.

Как стало известно ранее, Израиль получил от Красного Креста уведомление о том, что освобождённая из сектора Газа группа заложников из 11 человек направляется в сторону израильской территории.

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