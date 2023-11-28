Европарламент обеспечил постоянное присутствие представителей в Киеве

Европарламент (ЕП) и Верховная рада Украины подписали меморандум о взаимопонимании, в котором предусмотрена организация постоянного присутствия представителей ЕП в Киеве.

«Это важный и символический шаг для укрепления наших отношений... Это партнёрство будет усилено нашим решением обеспечить постоянное присутствие в Киеве», — приводит ТАСС слова главы ЕП Роберты Метсолы.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Европейский союз зависят от проведения реформ в стране.

Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф раскритиковал рекомендацию Еврокомиссии о начале диалога о вступлении Украины в Евросоюз.